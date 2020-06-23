Путин предложил распространить режим для самозанятых на всю страну

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин назвал успешным эксперимент по налоговому режиму для самозанятых, что позволило с 1 июля дать право вводить его всем регионам страны.

В ходе своего обращения к россиянам он высказался по этому налоговому режиму в контексте необходимости предоставить больше свободы, возможностей предпринимателям.

Официально этот режим называется "Налог на профессиональный доход". Он дает самозанятым гражданам право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме. Это онлайн-регистрация, не требующая личного присутствия, отсутствие отчетности, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники, размер налоговой ставки в 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц.

С 1 января 2019 года эксперимент по налоговому режиму для самозанятых был запущен в Москве , Московской и Калужской областях и Татарстане. С 1 января 2020 года он был распространен еще на 19 регионов.

При этом, как отметил Путин, менее чем за полгода число самозанятых в России выросло в 2,5 раза - с 300 до 700 тысяч человек.

"Напомню, что режим для самозанятых вводился у нас в отдельных субъектах Федерации в порядке эксперимента. И этот эксперимент, как мы видим, успешен. Поэтому с 1 июля на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых - везде, по всей стране. А значит, люди смогут официально и спокойно работать", - продолжил президент.

Закон, разрешающий с 1 июля 2020 года любым регионам РФ вводить налоговый режим для самозанятых граждан, был принят весной этого года.