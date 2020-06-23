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Путин предложил распространить режим для самозанятых на всю страну
Президент РФ Владимир Путин назвал успешным эксперимент по налоговому режиму для самозанятых, что позволило с 1 июля дать право вводить его всем регионам... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:03
владимир путин
телеобращение президента 23 июня 2020 года
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир путин, телеобращение президента 23 июня 2020 года, экономика

Путин предложил распространить режим для самозанятых на всю страну

17:53 23.06.2020 (обновлено: 19:03 23.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал успешным эксперимент по налоговому режиму для самозанятых, что позволило с 1 июля дать право вводить его всем регионам страны.
В ходе своего обращения к россиянам он высказался по этому налоговому режиму в контексте необходимости предоставить больше свободы, возможностей предпринимателям.
Официально этот режим называется "Налог на профессиональный доход". Он дает самозанятым гражданам право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме. Это онлайн-регистрация, не требующая личного присутствия, отсутствие отчетности, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники, размер налоговой ставки в 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц.
С 1 января 2019 года эксперимент по налоговому режиму для самозанятых был запущен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. С 1 января 2020 года он был распространен еще на 19 регионов.
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При этом, как отметил Путин, менее чем за полгода число самозанятых в России выросло в 2,5 раза - с 300 до 700 тысяч человек.
"Напомню, что режим для самозанятых вводился у нас в отдельных субъектах Федерации в порядке эксперимента. И этот эксперимент, как мы видим, успешен. Поэтому с 1 июля на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых - везде, по всей стране. А значит, люди смогут официально и спокойно работать", - продолжил президент.
Закон, разрешающий с 1 июля 2020 года любым регионам РФ вводить налоговый режим для самозанятых граждан, был принят весной этого года.
"В период эпидемии им (самозанытым - ред.) были предоставлены особые меры поддержки. В полном объеме возвращается налог на профессиональный доход за прошлый, 2019 год. А для его уплаты в текущем году можно использовать так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ - 12 тысяч 130 рублей", - отметил также Путин.
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