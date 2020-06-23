https://ria.ru/20200623/1573380076.html
Путин заявил о необходимости последовательно снимать все ограничения
Президент РФ Владимир Путин заявил, что предстоит последовательно снимать не только санитарные ограничения из-за коронавируса, но и избавить экономику от... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:39
2020-06-23T17:57
распространение нового коронавируса
телеобращение президента 23 июня 2020 года
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564284918_0:0:2785:1566_1400x0_80_0_0_c93d3e8b18fbee08dc602b1f3fa8fef7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, экономика