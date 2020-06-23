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Распространение нового коронавируса
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Путин заявил о необходимости последовательно снимать все ограничения
Президент РФ Владимир Путин заявил, что предстоит последовательно снимать не только санитарные ограничения из-за коронавируса, но и избавить экономику от... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:57
распространение нового коронавируса
телеобращение президента 23 июня 2020 года
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
телеобращение президента 23 июня 2020 года, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, экономика

Путин заявил о необходимости последовательно снимать все ограничения

17:39 23.06.2020 (обновлено: 17:57 23.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что предстоит последовательно снимать не только санитарные ограничения из-за коронавируса, но и избавить экономику от бюрократических ограничений.
"Предстоит последовательно снимать с предпринимателей не только груз временных, вынужденных санитарных ограничений, но и не менее, а гораздо более важно избавить экономику от бюрократических административных ограничений, "рогаток" так называемых. Не мало их, к сожалению, носит хронический характер, сохраняются годами, а то вообще десятилетиями", - заявил Путин в обращении к россиянам.
Он отметил, что пример возведения медицинских центров, госпиталей во время эпидемии показал, что можно строить быстро и надежно.
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Распространение нового коронавирусаТелеобращение президента 23 июня 2020 годаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинЭкономика
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