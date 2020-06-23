Путин заявил о необходимости последовательно снимать все ограничения

"Предстоит последовательно снимать с предпринимателей не только груз временных, вынужденных санитарных ограничений, но и не менее, а гораздо более важно избавить экономику от бюрократических административных ограничений, "рогаток" так называемых. Не мало их, к сожалению, носит хронический характер, сохраняются годами, а то вообще десятилетиями", - заявил Путин в обращении к россиянам.