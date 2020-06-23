Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573380012.html
Путин предложил выделить еще средства на льготное кредитование компаний
Президент РФ Владимир Путин предложил выделить еще 100 миллиардов рублей на программу льготного кредитования компаний под 2% годовых при условии сохранения... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:50
телеобращение президента 23 июня 2020 года
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
россия
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573377416_0:284:3020:1983_1400x0_80_0_0_3871231497fd7b4733de230c9d6fca86.jpg
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573377416_0:284:3020:1983_1400x0_80_0_0_3871231497fd7b4733de230c9d6fca86.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573377416_289:0:3020:2048_1400x0_80_0_0_607754ad784555a52868c40b5c561211.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573377416_905:0:2953:2048_1400x0_80_0_0_ef62083fc62e8fd06a091be499a9f9f4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
телеобращение президента 23 июня 2020 года, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, экономика

Путин предложил выделить еще средства на льготное кредитование компаний

17:39 23.06.2020 (обновлено: 17:50 23.06.2020)
232
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМужчина смотрит трансляцию телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
Мужчина смотрит трансляцию телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Мужчина смотрит трансляцию телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил выделить еще 100 миллиардов рублей на программу льготного кредитования компаний под 2% годовых при условии сохранения рабочих мест.
Президент отдельно остановился на такой мере поддержки занятости как льготный кредит по ставке 2% для наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Эти средства будут доступны организациям, предприятиям тремя равными траншами в июне, июле и августе, причем при сохранении штатной численности кредит будет полностью списан, напомнил он.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
Уже одобрены заявки от 90 тысяч компаний, уточнил Путин, отметив, что спрос оказался гораздо выше, чем изначально предполагало правительство.
"Поэтому предлагаю расширить эту ... программу, выделить на ее реализацию еще 100 миллиардов рублей", - заявил президент в обращении к россиянам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Господдержка россиян во время пандемии
2 апреля, 13:53Распространение нового коронавируса
Господдержка россиян во время пандемии COVID-19
830003
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТелеобращение президента 23 июня 2020 годаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о необходимости последовательно снимать все ограничения
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил снижение ключевой ставки Банка России
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин назвал дополнительные доходы бюджета от повышения НДФЛ
Граффити в поддержку рубля
Путин рассказал, за счет чего Россия обеспечила стабильность рубля
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции
Путин предложил выделить сто миллиардов рублей на развитие дорожной сети
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции
Путин поручил принять меры по восстановлению рынка труда
Путин предложил расширить условия льготной ипотеки
Путин предложил расширить условия льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Путин назвал политику ЦБ по снижению ключевой ставки последовательной
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин поручил оказать дополнительную помощь регионам
Президент РФ Владимир Путин
Путин объяснил сохранение ряда ограничений по коронавирусу
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал взвешенно подойти к открытию экономики
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Путин предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли
Президент РФ Владимир Путин
Путин: Россия сохранит бюджетное правило и таргетирование инфляции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Путин предложил предоставлять статус самозанятого с 16 лет
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции
Путин предложил снизить ставку налога на прибыль для IT-компаний
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:19Под Челябинском после гибели ребенка возбуждено уголовное дело
14:18В Крыму возобновят работу детские лагеря, кинотеатры, аквапарки и сауны
14:18Жириновский назвал позицию КПРФ против поправок в Конституцию варварством
14:16В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
14:16Посол оценил итоги парламентских выборов в Сербии
14:15В Туве более 900 овец замерзли насмерть из-за выпавшего снега
14:13Суд вынес приговор фигуранту дела о хищении при стройке резиденции Путина
14:13Выборы в парламент Сингапура состоятся 10 июля
14:13Египет планирует отменить плату за получение визы
14:12В Superjob опровергли сообщения об утечке данных пользователей портала
14:11Эксперты оценили важность поправок к Конституции
14:10ОП создаст ситуационные центры для мониторинга голосования по поправкам
14:08На Кубани ликвидировали открытое горение в административном здании
14:07В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
14:05Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы
14:00Число смертей от COVID-19 в Бельгии за неделю упало почти на 50 процентов
14:00МИД: ряд государств ведут диверсионную работу по изменению функций СБ ООН
14:00В больнице в Коммунарке лечатся более 350 пациентов
13:58Набиуллина: политика ЦБ не обернется обесценением сбережений россиян
13:57Трамп распорядился задерживать вандалов, разрушающих памятники
Лента новостейМолния