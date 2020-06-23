Путин предложил выделить еще средства на льготное кредитование компаний

Президент отдельно остановился на такой мере поддержки занятости как льготный кредит по ставке 2% для наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Эти средства будут доступны организациям, предприятиям тремя равными траншами в июне, июле и августе, причем при сохранении штатной численности кредит будет полностью списан, напомнил он.