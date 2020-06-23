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Путин оценил ситуацию с выплатами медикам
Изъяны в механизме выплаты федеральных доплат врачам, конечно, были, но их устраняли в ручном режиме, и сейчас система выстроена, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Путин оценил ситуацию с выплатами медикам

17:38 23.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Изъяны в механизме выплаты федеральных доплат врачам, конечно, были, но их устраняли в ручном режиме, и сейчас система выстроена, заявил президент РФ Владимир Путин во время своего обращения к россиянам.
Он отметил, что государство занималось и будет продолжать заниматься поддержкой медиков, в том числе и материальной, были предусмотрены стимулирующие выплаты, для чего были направлены дополнительные средства в регионы.
"Кроме того, мы установили специальные прямые федеральные доплаты для тех врачей, медсестер, сотрудников скорой помощи, которые непосредственно оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией. Коллеги в правительстве, в регионах занимались отладкой этого принципиально нового механизма, устраняли изъяны - они были, конечно, но делали это буквально в ручном режиме. Сейчас эта система выстроена", - сказал Путин.
Он отметил, что в июне только прямые федеральные доплаты получат почти 350 тысяч медицинских работников, в том числе более 71 тысячи врачей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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