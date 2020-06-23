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Путин назвал политику ЦБ по снижению ключевой ставки последовательной
Президент России Владимир Путин назвал политику Банка России по снижению ключевой ставки последовательной, снижение ставки до 4,5% стало историческим минимумом. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:51
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
экономика
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РИА Новости
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353
60
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика

Путин назвал политику ЦБ по снижению ключевой ставки последовательной

17:37 23.06.2020 (обновлено: 17:51 23.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал политику Банка России по снижению ключевой ставки последовательной, снижение ставки до 4,5% стало историческим минимумом. Об этом Путин сказал в ходе обращения к россиянам.
"Отмечу последовательную линию и Центрального банка России на смягчение денежно-кредитной политики. Буквально на днях, как вы знаете, ключевая ставка была вновь понижена, сразу на один процентный пункт, до 4,5%. Обращаю внимание, до минимального значения за всю нашу новейшую историю", - сказал Путин.
Банк России в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет - до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
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19 июня, 22:31
Экономисты оценили снижение Центробанком ключевой ставки
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РоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинЭкономика
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