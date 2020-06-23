Путин назвал политику ЦБ по снижению ключевой ставки последовательной

"Отмечу последовательную линию и Центрального банка России на смягчение денежно-кредитной политики. Буквально на днях, как вы знаете, ключевая ставка была вновь понижена, сразу на один процентный пункт, до 4,5%. Обращаю внимание, до минимального значения за всю нашу новейшую историю", - сказал Путин.