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Путин оценил снижение ключевой ставки Банка России
Снижение ключевой ставки ЦБ дает новые возможности для запуска инвестпроектов, развития ипотечного кредитования, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:45
владимир путин
телеобращение президента 23 июня 2020 года
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
владимир путин, телеобращение президента 23 июня 2020 года, центральный банк рф (цб рф), экономика

Путин оценил снижение ключевой ставки Банка России

17:37 23.06.2020 (обновлено: 17:45 23.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Снижение ключевой ставки ЦБ дает новые возможности для запуска инвестпроектов, развития ипотечного кредитования, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Буквально на днях, как вы знаете, ключевая ставка была вновь понижена - сразу на один процентный пункт, до 4,5%. Обращаю внимание, до минимального значения за всю нашу новейшую историю", - сказал Путин во время обращения к гражданам.
"Для экономики это новые возможности для запуска инвестиционных и инфраструктурных проектов. Для предпринимателей - кредиты на расширение своего дела. А для граждан - более доступные займы на покупку нового жилья", - добавил президент.
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Вчера, 17:37
Путин назвал политику ЦБ по снижению ключевой ставки последовательной
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Владимир ПутинТелеобращение президента 23 июня 2020 годаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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