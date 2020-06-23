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Путин назвал дополнительные доходы бюджета от повышения НДФЛ
Дополнительные доходы бюджета от повышения НДФЛ до 15% для дохода больше 5 миллионов рублей в год составят порядка 60 миллиардов рублей ежегодно, заявил... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:37
телеобращение президента 23 июня 2020 года
владимир путин
экономика
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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телеобращение президента 23 июня 2020 года, владимир путин, экономика

Путин назвал дополнительные доходы бюджета от повышения НДФЛ

17:37 23.06.2020
480
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Дополнительные доходы бюджета от повышения НДФЛ до 15% для дохода больше 5 миллионов рублей в год составят порядка 60 миллиардов рублей ежегодно, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее президент анонсировал, что ставка НДФЛ для доходов свыше 5 миллионов рублей в год увеличится с 2021 года с 13% до 15%.
"Это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей (в год - ред.)", - сказал Путин в ходе обращения к россиянам.
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
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Телеобращение президента 23 июня 2020 годаВладимир ПутинЭкономика
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