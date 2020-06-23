https://ria.ru/20200623/1573379771.html
Путин назвал дополнительные доходы бюджета от повышения НДФЛ
Дополнительные доходы бюджета от повышения НДФЛ до 15% для дохода больше 5 миллионов рублей в год составят порядка 60 миллиардов рублей ежегодно, заявил... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:37
2020-06-23T17:37
телеобращение президента 23 июня 2020 года
владимир путин
экономика
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https://ria.ru/20200623/1573378557.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572305292_0:0:2985:1680_1400x0_80_0_0_b4e20c17dc5a17f9313d03ac03f80782.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, владимир путин, экономика