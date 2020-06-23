Знаменитости поздравили Валерия Меладзе с днем рождения и юбилеем

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Сегодня у Валерия Меладзе день рождения. Российскому певцу и продюсеру исполнилось 55 лет. С самого утра исполнителя "Красиво", "Самба белого мотылька", "Сэра", "Текила-любовь" и других хитов поздравляют в Сети друзья, коллеги и близкие. Кто и что пожелал ему — в подборке РИА Новости.

Одной из первых публикацию в инстаграме сделала экс-участница группы "ВИА Гра" и супруга музыканта Альбина Джанабаева.

Она разместила совместную фотографию с мужем и праздничным тортом, который украшает флаг Грузии. "С днем рождения, мой любовь", — подписала снимок певица.

Позже Валерия Меладзе поздравила еще одна бывшая участница популярной в 2000-х годах женской поп-группы Светлана Лобода. Певица опубликовала снимок в сторис Instagram.

"Дорогой Валерий! Поздравляю вас с днем рождения. Здоровья вам и вашей семье. Счастья и всех благ. Обнимаю", — написала исполнительница.

Старший брат Валерия Меладзе продюсер и автор многих его хитов Константин Меладзе на своей странице опубликовал семейный снимок, который дополнил рассказом их мамы о детстве именинника.

"И когда в шестом классе я уже вышла из терпения, я пошла к директору музыкальной школы и сказала, что: "Знаете, я его забираю, я больше не могу за ним бегать." А он говорит: "Да вы что? У него уникальный слух! Как можно, чтобы такой ребенок не закончил нашу школу!?"

(с) Мама Нелли Акакиевна.

Актер Гоша Куценко поздравил Меладзе в шуточной манере. Для сравнения он опубликовал коллаж из двух фотографий. Одна из них была сделана примерно 25 лет назад, а вторая — недавно.

"С юбилеем, дорогой Валера! 30 — 55! Супер ягодка опять. Моя любимая песня "Она была актрисою, но абсолютно лысою (строчка из композиции "Актриса", выпущенной в 1996 году. — Прим. ред.)", — рассказал Куценко.

Телеведущая Оксана Федорова тоже разместила старую фотографию. Только бывшая обладательница титула "Мисс Вселенная" не сообщила, когда именно она была сделана.

"Валера, с днем рождения. Будь здоров, счастлив и дари нам свое творчество. Ты — лучший", — заявила Федорова.

Певица Ани Лорак прикрепила к поздравлению видео из своего шоу "Каролина", в котором принял участие и Валерий Меладзе. Артисты исполняют песню "Верни мою любовь".