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Знаменитости поздравили Валерия Меладзе с днем рождения и юбилеем
Сегодня у Валерия Меладзе день рождения. Российскому певцу и продюсеру исполнилось 55 лет. С самого утра исполнителя "Красиво", "Самба белого мотылька", "Сэра", РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:34
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РИА Новости
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353
60
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новости культуры, шоу-бизнес, ани лорак, оксана федорова, виа гра, константин меладзе, валерий меладзе, гоша куценко, грузия

Знаменитости поздравили Валерия Меладзе с днем рождения и юбилеем

18:34 23.06.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Валерий Меладзе выступает на торжественной церемонии закрытия международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна - 2017" в Сочи
Певец Валерий Меладзе выступает на торжественной церемонии закрытия международного конкурса молодых исполнителей Новая волна - 2017 в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Сегодня у Валерия Меладзе день рождения. Российскому певцу и продюсеру исполнилось 55 лет. С самого утра исполнителя "Красиво", "Самба белого мотылька", "Сэра", "Текила-любовь" и других хитов поздравляют в Сети друзья, коллеги и близкие. Кто и что пожелал ему — в подборке РИА Новости.
Одной из первых публикацию в инстаграме сделала экс-участница группы "ВИА Гра" и супруга музыканта Альбина Джанабаева.
Она разместила совместную фотографию с мужем и праздничным тортом, который украшает флаг Грузии. "С днем рождения, мой любовь", — подписала снимок певица.
Позже Валерия Меладзе поздравила еще одна бывшая участница популярной в 2000-х годах женской поп-группы Светлана Лобода. Певица опубликовала снимок в сторис Instagram.
© Фото : lobodaofficialСветлана Лобода сторис из инстаграма
Светлана Лобода сторис из инстаграма
© Фото : lobodaofficial
Светлана Лобода сторис из инстаграма
"Дорогой Валерий! Поздравляю вас с днем рождения. Здоровья вам и вашей семье. Счастья и всех благ. Обнимаю", — написала исполнительница.
Старший брат Валерия Меладзе продюсер и автор многих его хитов Константин Меладзе на своей странице опубликовал семейный снимок, который дополнил рассказом их мамы о детстве именинника.
"И когда в шестом классе я уже вышла из терпения, я пошла к директору музыкальной школы и сказала, что: "Знаете, я его забираю, я больше не могу за ним бегать." А он говорит: "Да вы что? У него уникальный слух! Как можно, чтобы такой ребенок не закончил нашу школу!?"
(с) Мама Нелли Акакиевна.
Актер Гоша Куценко поздравил Меладзе в шуточной манере. Для сравнения он опубликовал коллаж из двух фотографий. Одна из них была сделана примерно 25 лет назад, а вторая — недавно.
"С юбилеем, дорогой Валера! 30 — 55! Супер ягодка опять. Моя любимая песня "Она была актрисою, но абсолютно лысою (строчка из композиции "Актриса", выпущенной в 1996 году. — Прим. ред.)", — рассказал Куценко.
Телеведущая Оксана Федорова тоже разместила старую фотографию. Только бывшая обладательница титула "Мисс Вселенная" не сообщила, когда именно она была сделана.
"Валера, с днем рождения. Будь здоров, счастлив и дари нам свое творчество. Ты — лучший", — заявила Федорова.
Певица Ани Лорак прикрепила к поздравлению видео из своего шоу "Каролина", в котором принял участие и Валерий Меладзе. Артисты исполняют песню "Верни мою любовь".
"С днем рождения, дорогой Валера. Пусть любовь согревает всегда. Крепкого здоровья, успехов во всем, творческого полета. Так здорово петь с настоящим профессионалом и красивой души артистом", — написала Лорак.
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КультураНовости культурыШоу-бизнесАни ЛоракОксана ФедороваВИА ГраКонстантин МеладзеВалерий МеладзеГоша КуценкоГрузия
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