https://ria.ru/20200623/1573379594.html
Путин поручил принять меры по восстановлению рынка труда
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, региональным властям в коммуникации с Центральным банком РФ принять меры, чтобы восстановить полностью рынок... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:34
2020-06-23T18:00
телеобращение президента 23 июня 2020 года
центральный банк рф (цб рф)
правительство рф
владимир путин
экономика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, центральный банк рф (цб рф), правительство рф, владимир путин, экономика