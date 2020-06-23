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Путин поручил принять меры по восстановлению рынка труда
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, региональным властям в коммуникации с Центральным банком РФ принять меры, чтобы восстановить полностью рынок... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:00
телеобращение президента 23 июня 2020 года
центральный банк рф (цб рф)
правительство рф
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
телеобращение президента 23 июня 2020 года, центральный банк рф (цб рф), правительство рф, владимир путин, экономика

Путин поручил принять меры по восстановлению рынка труда

17:34 23.06.2020 (обновлено: 18:00 23.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, региональным властям в коммуникации с Центральным банком РФ принять меры, чтобы восстановить полностью рынок труда к 2021 году.
"Поручаю правительству, региональным властям в контакте с банком России, принять все необходимые меры, чтобы уже к 2021 году восстановить полностью рынок труда – это значит, что число безработных должно вернуться на докризисный уровень, а лучше, конечно же, опуститься еще ниже", - сказал Путин в телеобращении к россиянам.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 17:43Распространение нового коронавируса
Путин призвал взвешенно подойти к открытию экономики
Он отметил, что у России есть ресурсы и возможности, чтобы быстро восстановить национальную экономику.
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Телеобращение президента 23 июня 2020 годаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Правительство РФВладимир ПутинЭкономика
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