Путин поручил принять меры по восстановлению рынка труда

"Поручаю правительству, региональным властям в контакте с банком России, принять все необходимые меры, чтобы уже к 2021 году восстановить полностью рынок труда – это значит, что число безработных должно вернуться на докризисный уровень, а лучше, конечно же, опуститься еще ниже", - сказал Путин в телеобращении к россиянам.