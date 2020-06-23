Путин заявил, что власти не допустили резкого падения рубля

"Вы также помните, что творилось на ключевых сырьевых, энергетических, мировых финансовых рынках - непредсказуемые колебания, порой – просто паника. Понятно, что все это не могло не сказаться на нашей национальной валюте. Но мы сперва не допустили резкого падения курса рубля, а затем он фактически вернулся на докризисный уровень. Это было крайне важно для защиты доходов и сбережений граждан", - сказал он в ходе обращения к гражданам РФ.