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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200623/1573379545.html
Путин заявил, что власти не допустили резкого падения рубля
Власти РФ не допустили резкого падения курса рубля в период нестабильности на сырьевых и финансовых рынках, сейчас же российская национальная валюта фактически... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:53
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
телеобращение президента 23 июня 2020 года
россия
динамика курсов валют
владимир путин
экономика
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
телеобращение президента 23 июня 2020 года, россия, динамика курсов валют, владимир путин, экономика

Путин заявил, что власти не допустили резкого падения рубля

17:34 23.06.2020 (обновлено: 17:53 23.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Власти РФ не допустили резкого падения курса рубля в период нестабильности на сырьевых и финансовых рынках, сейчас же российская национальная валюта фактически вернулась на докризисный уровень, а ее стабильность обеспечена за счет прочности фундаментальных основ российской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы также помните, что творилось на ключевых сырьевых, энергетических, мировых финансовых рынках - непредсказуемые колебания, порой – просто паника. Понятно, что все это не могло не сказаться на нашей национальной валюте. Но мы сперва не допустили резкого падения курса рубля, а затем он фактически вернулся на докризисный уровень. Это было крайне важно для защиты доходов и сбережений граждан", - сказал он в ходе обращения к гражданам РФ.
"Такая предсказуемость, стабильность национальной валюты, стабильность рубля была обеспечена не искусственно, не по какой-то команде, а за счет прочности фундаментальных основ российской экономики. Подчеркну: далеко не всем странам удалось добиться таких же макроэкономических результатов", - добавил глава государства.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьТелеобращение президента 23 июня 2020 годаРоссияДинамика курсов валютВладимир ПутинЭкономика
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