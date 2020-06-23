https://ria.ru/20200623/1573379467.html
Путин: России удалось избежать драматического скачка безработицы
В отличие от многих стран мира России удалось избежать драматического скачка безработицы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:33
2020-06-23T17:50
общество
телеобращение президента 23 июня 2020 года
владимир путин
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https://ria.ru/20200623/1573378512.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, телеобращение президента 23 июня 2020 года, владимир путин