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Путин: России удалось избежать драматического скачка безработицы
В отличие от многих стран мира России удалось избежать драматического скачка безработицы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:50
общество
телеобращение президента 23 июня 2020 года
владимир путин
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565245577_0:0:2860:1609_1400x0_80_0_0_9f33fa093ef3fe3fd4b9a20634d8505d.jpg
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РИА Новости
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60
общество, телеобращение президента 23 июня 2020 года, владимир путин

Путин: России удалось избежать драматического скачка безработицы

17:33 23.06.2020 (обновлено: 17:50 23.06.2020)
148
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В отличие от многих стран мира России удалось избежать драматического скачка безработицы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам в отличие от многих стран удалось избежать драматического скачка безработицы. Как уже сказал, безработица у нас все-таки выросла", - сказал Путин в телеобращении к россиянам.
Президент подчеркнул, что сегодня нужно решить главную задачу – помочь людям вернуться к работе.
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