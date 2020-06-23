https://ria.ru/20200623/1573379444.html
Путин заявил о возможности выйти на территорию роста экономики
У России есть возможности на то, чтобы выйти на траекторию роста экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:33
2020-06-23T18:10
телеобращение президента 23 июня 2020 года
россия
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571036978_0:305:3098:2048_1400x0_80_0_0_604e91e2429761d4335efd4919c80433.jpg
https://ria.ru/20200623/1573378641.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571036978_0:305:3098:2048_1400x0_80_0_0_604e91e2429761d4335efd4919c80433.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571036978_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_60e299e94c7f6a7e3c417204b9b30e29.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571036978_330:0:2378:2048_1400x0_80_0_0_b8b451eef643344feee35bd2adf944f8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, россия, владимир путин, экономика