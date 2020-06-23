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Коронавирус нанес огромный удар по мировой торговле, заявил Путин
Эпидемия коронавируса нанесла огромный удар по мировой экономике, по сути началась глобальная рецессия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:35
телеобращение президента 23 июня 2020 года
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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7 495 645-6601 
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353
60
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Коронавирус нанес огромный удар по мировой торговле, заявил Путин

17:31 23.06.2020 (обновлено: 17:35 23.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Эпидемия коронавируса нанесла огромный удар по мировой экономике, по сути началась глобальная рецессия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Эпидемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике. Торговля, работа предприятий, кооперационные связи словно наткнулись на стену карантинов и ограничений", - сказал Путин в обращении к россиянам.
"По сути началась глобальная рецессия, спад мировой экономики", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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