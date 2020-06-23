Путин объявил о выплате еще 10 тысяч рублей на детей до 16 лет

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. во время обращения к россиянам объявил о выплате в июле еще по десять тысяч рублей на каждого ребенка с рождения до 16 лет. Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил о выплате в июле еще по десять тысяч рублей на каждого ребенка с рождения до 16 лет.

Такая мера поддержки коснется 28 миллионов детей.

Ранее родители, воспитывающие детей от 0 до 16 лет, получили выплаты на сумму свыше 270,2 миллиарда рублей.

Еще 207,5 миллиарда направили семьям с детьми от 3 до 16 лет. Выплаты можно получить с 1 июня до 1 октября. Кроме того, по пять тысяч рублей в течение апреля-июня перечислили родителям детей в возрасте до 3 лет, в сумме 62,7 миллиарда рублей.

В Минтруде напомнили, что выплаты на детей до 3 лет и выплаты на детей от 3 до 16 лет можно оформить дистанционно через портал Госуслуг. Они не облагаются налогом и не учитываются при назначении других мер социальной поддержки.