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Путин объявил о выплате еще 10 тысяч рублей на детей до 16 лет
Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил о выплате в июле еще по десять тысяч рублей на каждого ребенка с рождения до 16 лет. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:25
владимир путин
телеобращение президента 23 июня 2020 года
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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владимир путин, телеобращение президента 23 июня 2020 года, общество

Путин объявил о выплате еще 10 тысяч рублей на детей до 16 лет

17:29 23.06.2020 (обновлено: 19:25 23.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил о выплате в июле еще по десять тысяч рублей на каждого ребенка с рождения до 16 лет.
Такая мера поддержки коснется 28 миллионов детей.
Ранее родители, воспитывающие детей от 0 до 16 лет, получили выплаты на сумму свыше 270,2 миллиарда рублей.
Еще 207,5 миллиарда направили семьям с детьми от 3 до 16 лет. Выплаты можно получить с 1 июня до 1 октября. Кроме того, по пять тысяч рублей в течение апреля-июня перечислили родителям детей в возрасте до 3 лет, в сумме 62,7 миллиарда рублей.
Экран монитора с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
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В Минтруде напомнили, что выплаты на детей до 3 лет и выплаты на детей от 3 до 16 лет можно оформить дистанционно через портал Госуслуг. Они не облагаются налогом и не учитываются при назначении других мер социальной поддержки.
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Владимир ПутинТелеобращение президента 23 июня 2020 годаОбщество
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