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Каждая пятая страна начала снимать ограничения на турпоездки
Более 20 процентов государств начали снимать ограничения на туристические поездки, при этом границы 65 процентов стран еще полностью закрыты для иностранцев,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, туризм, ближний восток, новости - туризм, всемирная туристская организация, воз, мадрид (город), оон, сша

Каждая пятая страна начала снимать ограничения на турпоездки

18:32 23.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Рио-де-Жанейро
Отдыхающие на пляже в Рио-де-Жанейро
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МАДРИД, 23 июн – РИА Новости. Более 20 процентов государств начали снимать ограничения на туристические поездки, при этом границы 65 процентов стран еще полностью закрыты для иностранцев, сообщает Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO), штаб-квартира которой находится в Мадриде.
Так, по данным на 15 июня в разрезе отдельных стран 48 туристических направлений (22 процента) постепенно снимают ограничения на передвижение. Месяцем ранее, 18 мая, таких направлений было семь (три процента). В частности, начали открывать границы 37 стран Европы, шесть стран американского континента (пять из них островные), три направления в Азиатско-Тихоокеанском регионе (две из них островные) и два государства в Африке, отмечает организация.
В то же время границы 141 страны мира (65 процентов) остаются полностью закрытыми для въезда иностранных туристов. В Африке это 85 процентов направлений, в Америке – 76 процента, в АТР – 67 процента, на Ближнем Востоке – 92 процента, в Европе – 26 процента.
"Возобновление туризма имеет жизненно важное значение для обеспечения многих людей, для компаний и для национальных экономик. Последний обзор глобальных ограничений на поездки показывает, что все большее число направлений начинает ослаблять те ограничения, которые они ввели в ответ на пандемию COVID-19", — заявил генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили.
"Однако кризис еще не закончился, и WTO будет продолжать работать с государствами-членами по всему миру, чтобы смягчить воздействие пандемии, чтобы, когда придет время, туризм мог способствовать ответственному и устойчивому восстановлению", — заключил он.
Кисловодск.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Во многих странах мира на фоне этой пандемии были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых закрытие магазинов, ресторанов, спортивных клубов, запрет на массовые мероприятия, остановка туризма ввиду ограничения на передвижение. Сейчас начался процесс постепенного смягчения карантинных мер, однако от так называемого "локдауна" экономика пострадала очень сильно.
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