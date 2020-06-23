Путин заявил, что в мире формируется новая реальность

"Уже сейчас очевидно: в мире формируется новая реальность, процессы глобализации и интеграции проходят сложное испытание, а ведущие страны делают выбор в пользу технологической, промышленной самостоятельности, понимая, что в вопросах безопасности и развития сейчас, в этой ситуации, можно полагаться прежде всего на себя, на человеческий, кадровый, научный потенциал своей страны", - сказал Путин в обращении к гражданам.