Путин заявил, что в мире формируется новая реальность

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В мире формируется новая реальность, в этих условиях в вопросах безопасности и развития можно полагаться прежде всего на себя, на человеческий капитал своей страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уже сейчас очевидно: в мире формируется новая реальность, процессы глобализации и интеграции проходят сложное испытание, а ведущие страны делают выбор в пользу технологической, промышленной самостоятельности, понимая, что в вопросах безопасности и развития сейчас, в этой ситуации, можно полагаться прежде всего на себя, на человеческий, кадровый, научный потенциал своей страны", - сказал Путин в обращении к гражданам.
"Для России это также серьезный вызов, и мы должны учитывать его при формировании, уточнении наших стратегических планов. Эта работа уже идет", - добавил президент.
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