Путин: последствия пандемии для экономики еще предстоит оценить

"И все последствия, глубину этого кризиса еще только предстоит оценить. Но уже сейчас очевидно: в мире формируется новая реальность. Процессы глобализации и интеграции проходят сложные испытания, а ведущие страны делают выбор в пользу технологической промышленной самостоятельности, понимая, что в вопросах безопасности и развития сейчас, в этой ситуации, можно полагаться, прежде всего, на себя, на человеческий, кадровый, научный потенциал своей страны", - сказал президент в ходе обращения к россиянам.