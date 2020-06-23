Путин призвал извлечь уроки из ситуации с коронавирусом

"В целом российская система здравоохранения ответила на вызов эпидемии абсолютно адекватно, однако она высветила и более острые, обозначила наши нерешенные проблемы. Мы помним о том, что, несмотря на самоотверженный труд врачей, иногда возникали сложности с оказанием плановой помощи медицинской, причем больным с другими заболеваниями. Мы должны извлечь уроки из этой ситуации", - сказал Путин в обращении к россиянам.