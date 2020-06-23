https://ria.ru/20200623/1573378557.html
Путин: средства от повышения НДФЛ направят на лечение детей
Средства от повышения НДФЛ будут окрашены в бюджете и будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:24
2020-06-23T17:49
телеобращение президента 23 июня 2020 года
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200531/1572253350.html
Константин Тюрин
лечение и учебу детей чиновников за рубежом
24
NickB777
Смотрите , как сформулировано( может это РИА Новости , конечно )-- " ... с высокими зарплатами..." Я думаю : Если написано слово ( зарплата ) - значит это коснется обычное население... У других высокопоставленных - это доход ( причем огромный )-а вот об этом ничего не сказано.
19
36
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573376773_0:0:2950:1659_1400x0_80_0_0_bd9af69dc8dbd8eaae3b80249f330d08.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, владимир путин, общество