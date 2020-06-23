https://ria.ru/20200623/1573378512.html
Путин назвал рост безработицы самой острой проблемой в мире
Президент РФ Владимир Путин заявил, что самая острая проблема сейчас во всех странах - рост безработицы, эти последствия пандемии сказались и на России. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:24
2020-06-23T18:11
телеобращение президента 23 июня 2020 года
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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россия
коронавирусы
владимир путин
в мире
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https://ria.ru/20200615/1572954667.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572687476_189:480:2976:2048_1400x0_80_0_0_266dd51ac54e805f99fa3806d020d2fc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, владимир путин, в мире