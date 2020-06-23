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Борьба с эпидемией продолжается, заявил Путин
Борьба с эпидемией коронавируса продолжается, как и напряженная работа медиков, которым продляют доплаты, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:50
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телеобращение президента 23 июня 2020 года
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
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Борьба с эпидемией продолжается, заявил Путин

17:23 23.06.2020 (обновлено: 17:50 23.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Борьба с эпидемией коронавируса продолжается, как и напряженная работа медиков, которым продляют доплаты, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Борьба с эпидемией продолжается, так же как и напряженная работа в больницах, поликлиниках, на станциях скорой помощи, поэтому, как уже говорил, принято решение продлить все эти выплаты на июль и август", - сказал Путин в телеобращении к россиянам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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