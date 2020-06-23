Борьба с эпидемией продолжается, заявил Путин

"Борьба с эпидемией продолжается, так же как и напряженная работа в больницах, поликлиниках, на станциях скорой помощи, поэтому, как уже говорил, принято решение продлить все эти выплаты на июль и август", - сказал Путин в телеобращении к россиянам.