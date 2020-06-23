ПСБ запускает акцию "Сезон кэшбэка" для держателей Mastercard

"В рамках сезонной акции ПСБ начисляет дополнительные баллы за покупки по своим самым популярным дебетовым картам - "Твой кэшбэк", "Твой кэшбэк промо" и "В движении". Повышенный кэшбэк по ним начисляется в категориях, покупки по которым более двух месяцев были недоступны: кафе и рестораны, салоны красоты, театры и музеи, такси и каршеринг, спортклубы и бассейны. Надеемся, что эта акция станет приятным бонусом при использовании карты для всех новых клиентов банка", - сказала руководитель группы банковских карт и программ обслуживания ПСБ Юлия Маторина.