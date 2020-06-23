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ПСБ запускает акцию "Сезон кэшбэка" для держателей Mastercard
ПАО "Промсвязьбанк" запустил специальную акцию, которая позволяет держателям дебетовых карт Mastercard "Твой кэшбэк", "Твой кэшбэк промо" и "В движении"... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:23
промсвязьбанк
новости компаний - экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
промсвязьбанк, новости компаний - экономика

ПСБ запускает акцию "Сезон кэшбэка" для держателей Mastercard

17:23 23.06.2020
29
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОтделение "Промсвязьбанка" в Москве
Отделение Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 июн - РИА новости. ПАО "Промсвязьбанк"  запустил специальную акцию, которая позволяет держателям дебетовых карт Mastercard "Твой кэшбэк", "Твой кэшбэк промо" и "В движении" получить дополнительные бонусы по программе лояльности за покупки, сообщает пресс-служба кредитной организации.
До 31 августа этого года каждому клиенту, который получит карту банка и совершит в течение двух недель по ней покупку на сумму от 1 тысячи рублей, будет начислено на счет 300 кэшбэк-баллов, эквивалентных такому же количеству рублей. Для новых индивидуальных зарплатных клиентов банка кэшбэк в рамках акции составит 1000 баллов. Накопленные бонусные баллы можно конвертировать в рубли в одно действие в мобильном банке.
"В рамках сезонной акции ПСБ начисляет дополнительные баллы за покупки по своим самым популярным дебетовым картам - "Твой кэшбэк", "Твой кэшбэк промо" и "В движении". Повышенный кэшбэк по ним начисляется в категориях, покупки по которым более двух месяцев были недоступны: кафе и рестораны, салоны красоты, театры и музеи, такси и каршеринг, спортклубы и бассейны. Надеемся, что эта акция станет приятным бонусом при использовании карты для всех новых клиентов банка", - сказала руководитель группы банковских карт и программ обслуживания ПСБ Юлия Маторина.
Оформить заявку на карту можно на сайте банка, по телефону колл-центра, а получить – в отделении или с помощью курьерской доставки на дом.
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
18 июня, 12:12
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ПромсвязьбанкНовости компаний - Экономика
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