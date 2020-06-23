Путин оценил влияние коронавируса на посевную

"Обращаюсь сейчас к сельской молодежи, сельским школьникам. Вам есть на кого равняться. Ваши родители сделали все, чтобы провести посевную кампанию, чтобы Россия была с урожаем. А он обещает в этом году быть хорошим", - сказал Путин в обращении к россиянам.