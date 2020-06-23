https://ria.ru/20200623/1573378144.html
Дело о торговле людьми возбудили после обнаружения детей в Москве
Уголовное дело о торговле людьми возбужденно после обнаружения пятерых маленьких детей на северо-востоке Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:20
2020-06-23T19:26
ольга ярославская
обнаружение детей в московской квартире
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200623/1573375032.html
Роман Гуревич
Тааак, ну что, принимаем законы?
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9
москва
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Работа следователей в квартире, где были обнаружены 5 новорожденных детей
СК показал кадры из квартиры, где сегодня нашли пятерых младенцев.
Их возраст — от шести дней до полугода.
Личности родителей пока устанавливают, возбуждено уголовное дело о торговле людьми. В МВД предполагают, что дети могли быть рождены от суррогатных матерей
2020-06-23T17:20
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга ярославская, обнаружение детей в московской квартире, москва, происшествия