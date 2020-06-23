Путин: еще многое предстоит сделать для повышения качества медпомощи

"Мы должны извлечь уроки из этой ситуации. Все те значительные средства, которые за месяцы борьбы с эпидемией вложены в переоснащение больниц, в переоборудование, в переобучение врачей, уже работают и будут работать на развитие нашего здравоохранения в целом", - сказал Путин во время обращения к гражданам.