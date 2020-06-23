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Распространение нового коронавируса
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Путин: в России сохраняется резерв 180 тысяч коек
Резерв коек в 180 тысяч сохраняется в повышенной готовности, несмотря на снижение случаев заражения коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин во... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:27
распространение нового коронавируса
владимир путин
москва
московская область (подмосковье)
общество
телеобращение президента 23 июня 2020 года
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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владимир путин, москва, московская область (подмосковье), общество, телеобращение президента 23 июня 2020 года

Путин: в России сохраняется резерв 180 тысяч коек

17:27 23.06.2020
460
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Резерв коек в 180 тысяч сохраняется в повышенной готовности, несмотря на снижение случаев заражения коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник.
"И если еще в середине марта в целом по стране было около 40 тысяч специализированных коек для помощи больным с коронавирусной инфекцией, то к началу июня их уже свыше 180 тысяч. Этот резерв мы сохраняем в повышенной готовности, и, как уже сказал, будем продолжать это делать. Даже несмотря на то, что ежедневное число новых случаев заражения снижается", - сказал Путин в телеобращении к россиянам.
Он отметил, что в Москве и Московской области, которые первыми столкнулись с эпидемией, число новых случаев коронавируса сократилось многократно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладимир ПутинМоскваМосковская область (Подмосковье)ОбществоТелеобращение президента 23 июня 2020 года
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