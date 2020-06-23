Путин: в России сохраняется резерв 180 тысяч коек

"И если еще в середине марта в целом по стране было около 40 тысяч специализированных коек для помощи больным с коронавирусной инфекцией, то к началу июня их уже свыше 180 тысяч. Этот резерв мы сохраняем в повышенной готовности, и, как уже сказал, будем продолжать это делать. Даже несмотря на то, что ежедневное число новых случаев заражения снижается", - сказал Путин в телеобращении к россиянам.