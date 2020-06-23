Путин оценил ситуацию в российском здравоохранении

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин заявил, что здравоохранение России показало способность реагировать на экстренные ситуации, в других странах перегрузка клиник привела к высокой смертности.

"Огромная определяющая роль принадлежит системе здравоохранения. Во многих странах именно критическая перегрузка больниц, госпиталей стала основной причиной высокой смертности. Эпидемия показала - российское здравоохранение способно эффективно реагировать на экстренные ситуации, в короткие сроки наращивать свои возможности", - сказал Путин во время обращения к россиянам.

Он добавил, что во многом это воплощение опыта и тех принципов организации медицинской помощи, которые закладывались в России целыми поколениями специалистов и во времена земской медицины, и в советский период.

"Это также результаты той системной работы, которую мы вели в последние годы по оснащению наших больниц и поликлиник современным оборудованием, средствами диагностики, компьютерными томографами. которые так необходимы сегодня", - пояснил президент.