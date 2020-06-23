https://ria.ru/20200623/1573377943.html
Путин оценил ситуацию в российском здравоохранении
Президент РФ Владимир Путин заявил, что здравоохранение России показало способность реагировать на экстренные ситуации, в других странах перегрузка клиник... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:18
2020-06-23T17:28
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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телеобращение президента 23 июня 2020 года, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что здравоохранение России показало способность реагировать на экстренные ситуации, в других странах перегрузка клиник привела к высокой смертности.
"Огромная определяющая роль принадлежит системе здравоохранения. Во многих странах именно критическая перегрузка больниц, госпиталей стала основной причиной высокой смертности. Эпидемия показала - российское здравоохранение способно эффективно реагировать на экстренные ситуации, в короткие сроки наращивать свои возможности", - сказал Путин во время обращения к россиянам.
Он добавил, что во многом это воплощение опыта и тех принципов организации медицинской помощи, которые закладывались в России целыми поколениями специалистов и во времена земской медицины, и в советский период.
"Это также результаты той системной работы, которую мы вели в последние годы по оснащению наших больниц и поликлиник современным оборудованием, средствами диагностики, компьютерными томографами. которые так необходимы сегодня", - пояснил президент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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