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Путин: государство делало и будет делать все для поддержки медиков
Государство делало и будет делать всё для поддержки медиков, заявил президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:27
телеобращение президента 23 июня 2020 года
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россия
здоровье - общество
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353
60
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телеобращение президента 23 июня 2020 года, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, владимир путин

Путин: государство делало и будет делать все для поддержки медиков

17:16 23.06.2020 (обновлено: 17:27 23.06.2020)
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© РИА Новости / Илья НаймушинВрачи на крыльце "красной зоны" корпуса Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, переоборудованного под госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-2019
Врачи на крыльце красной зоны корпуса Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, переоборудованного под госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-2019
© РИА Новости / Илья Наймушин
Врачи на крыльце "красной зоны" корпуса Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, переоборудованного под госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-2019. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Государство делало и будет делать всё для поддержки медиков, заявил президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам.
"Поддержать, обеспечить вас (врачей - ред.) всем необходимым - это святая обязанность государства. Мы это делали и будем делать для этого всё возможное. И не снимаем эти вопросы с контроля. В том числе это касается и материальной поддержки для медицинских работников, которые участвовали в борьбе с эпидемией", - сказал Путин.
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Распространение нового коронавирусаТелеобращение президента 23 июня 2020 годаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
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