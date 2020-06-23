Путин: государство делало и будет делать все для поддержки медиков

"Поддержать, обеспечить вас (врачей - ред.) всем необходимым - это святая обязанность государства. Мы это делали и будем делать для этого всё возможное. И не снимаем эти вопросы с контроля. В том числе это касается и материальной поддержки для медицинских работников, которые участвовали в борьбе с эпидемией", - сказал Путин.