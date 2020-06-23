Первый этап испытаний вакцины от COVID-19 завершится в течение месяца

"В России сейчас начаты испытания вакцины от коронавируса на добровольцах, первый этап будет завершен в течение ближайшего месяца. Несколько еще кандидатных вакцин сейчас завершают клинические испытания", - сказал Мурашко на встрече сопредседателей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Россия-Венгрия.