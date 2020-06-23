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Первый этап испытаний вакцины от COVID-19 завершится в течение месяца
Первый этап испытания на добровольцах вакцины от коронавируса в России будет завершен в течение ближайшего месяца, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:15
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РИА Новости
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353
60
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Первый этап испытаний вакцины от COVID-19 завершится в течение месяца

17:15 23.06.2020
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© Минобороны РФВведение добровольцам опытной вакцины от коронавируса. Кадр видео
Введение добровольцам опытной вакцины от коронавируса. Кадр видео
© Минобороны РФ
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Первый этап испытания на добровольцах вакцины от коронавируса в России будет завершен в течение ближайшего месяца, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В России сейчас начаты испытания вакцины от коронавируса на добровольцах, первый этап будет завершен в течение ближайшего месяца. Несколько еще кандидатных вакцин сейчас завершают клинические испытания", - сказал Мурашко на встрече сопредседателей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Россия-Венгрия.
Он отметил, что Россия готова рассматривать варианты поставки вакцин в Венгрию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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