https://ria.ru/20200623/1573377711.html
Первый этап испытаний вакцины от COVID-19 завершится в течение месяца
Первый этап испытания на добровольцах вакцины от коронавируса в России будет завершен в течение ближайшего месяца, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:15
2020-06-23T17:15
распространение нового коронавируса
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россия
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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https://ria.ru/20200623/1573377605.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573123320_0:0:1311:737_1400x0_80_0_0_446dae805459b6bb1276f5c63a15d4e2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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