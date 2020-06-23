Путин поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом

"Душа, сила, опора нашего здравоохранения - это люди, преданные своему делу, своему призванию. Хочу еще раз поблагодарить врачей, фельдшеров, медсестер, всех специалистов, кто принял на себя основной удар эпидемии, борется за каждого человека и сегодня, помогает коллегам в других регионах. Мы все понимаем, какая колоссальная нагрузка легла на вас, причем с самых первых дней эпидемии, когда вирус был практически не изучен, непредсказуем, когда нужно было учиться лечить людей, осваивать новые методики, лекарства и ежедневно, ежечасно рисковать самим, спасая жизни других", - сказал Путин в обращении к россиянам.