https://ria.ru/20200623/1573377682.html
Путин поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех медиков, принявших основной удар эпидемии, добавив, что душа и опора российского здравоохранения - люди, преданные РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:14
2020-06-23T17:42
телеобращение президента 23 июня 2020 года
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572713288_0:0:3212:1807_1400x0_80_0_0_c095d927ddb785a290a5c791a8bab791.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
поблагодарил всех медиков, принявших основной удар эпидемии, добавив, что душа и опора российского здравоохранения - люди, преданные своему делу и призванию.
"Душа, сила, опора нашего здравоохранения - это люди, преданные своему делу, своему призванию. Хочу еще раз поблагодарить врачей, фельдшеров, медсестер, всех специалистов, кто принял на себя основной удар эпидемии, борется за каждого человека и сегодня, помогает коллегам в других регионах. Мы все понимаем, какая колоссальная нагрузка легла на вас, причем с самых первых дней эпидемии, когда вирус был практически не изучен, непредсказуем, когда нужно было учиться лечить людей, осваивать новые методики, лекарства и ежедневно, ежечасно рисковать самим, спасая жизни других", - сказал Путин в обращении к россиянам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.