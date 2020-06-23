https://ria.ru/20200623/1573377605.html
Путин заявил, что уверенность в эффективности вакцины должна быть 100%
Президент РФ Владимир Путин заявил, что уверенность в эффективности и надежности вакцины от коронавируса должна быть 100%. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:14
2020-06-23T18:12
телеобращение президента 23 июня 2020 года
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200623/1573377655.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571285929_208:839:2356:2047_1400x0_80_0_0_9e9e9fd9ed285a506dcf08006e62aa11.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество