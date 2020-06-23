Путин заявил, что уверенность в эффективности вакцины должна быть 100%

"Но здесь принцип может быть только один, известный врачебный принцип - не навреди. Уверенность в эффективности, надежности, безопасности вакцины, причем для граждан всех возрастов и особенностей здоровья должна быть абсолютно стопроцентной эта надежность", - сказал Путин в обращении к россиянам.