Путин призвал россиян быть осторожными и бдительными

"Прошу вас оставаться внимательными, осторожными, бдительными, особенно до тех пор, пока мы не начнем массовое производство действенного средства профилактики. Сейчас сразу 14 федеральных центров России работают над созданием вакцины от коронавируса", - сказал Путин во время обращения к гражданам.