https://ria.ru/20200623/1573377527.html
Путин: мы заставляем эпидемию отступить, но вирус по-прежнему опасен
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предпринятыми действиями в борьбе с коронавирусом заставляет эпидемию отступить, но коронавирус по-прежнему... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:12
2020-06-23T17:23
телеобращение президента 23 июня 2020 года
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
владимир путин
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572844266_0:87:2800:1661_1400x0_80_0_0_ea63e87dbf148684981f987b2329313d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин