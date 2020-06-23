Путин заявил о лидерстве России по числу тестов на коронавирус

"Позитивная динамика отмечается на фоне постоянного увеличения объемов тестирования. Россия сегодня лидирует среди крупных стран мира по количеству тестов на тысячу человек. Общее число проведенных тестов превысило 17 миллионов", - сказал Путин в телеобращении к россиянам.