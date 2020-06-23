https://ria.ru/20200623/1573377499.html
Путин заявил о лидерстве России по числу тестов на коронавирус
Россия лидирует по числу тестов на коронавирус, сделано уже 17 миллионов, при этом динамика снижения заболеваемости хорошая, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:12
2020-06-23T18:12
телеобращение президента 23 июня 2020 года
распространение нового коронавируса
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россия
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200623/1573377711.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572461477_0:6:3072:1734_1400x0_80_0_0_8afb31ec428acdcb0b217990ca6511fa.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество