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Виктюк назвал обвинения против директора его театра нелепыми
Народный артист России Роман Виктюк назвал нелепыми обвинения в изнасиловании против директора его театра Валерия Райкова. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:12
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валерий райков, роман виктюк

Виктюк назвал обвинения против директора его театра нелепыми

17:12 23.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссёр Роман Виктюк
Режиссёр Роман Виктюк
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Режиссёр Роман Виктюк. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Народный артист России Роман Виктюк назвал нелепыми обвинения в изнасиловании против директора его театра Валерия Райкова.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что секретарь Театра Роман Виктюка якобы подала заявление в полицию об изнасиловании Райковым.
"Это фантастическая ложь... девицы, которая была кем-то в театре всего десять дней. Это ее просто кто-то использовал. Валерий Райков - я с ним работаю уже пять лет - хороший артист и директор. И как только людям не стыдно придумывать такие нелепые обвинения", - сказал Виктюк.
Порт Таллина
22 июня, 13:10Культура
СМИ: работницы нацоперы "Эстония" обвинили директора в домогательствах
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