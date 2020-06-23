Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573377335.html
Россия смогла наладить производство эффективных лекарств против COVID-19
Россия в числе немногих стран мира наладила производство лекарств против коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:27
телеобращение президента 23 июня 2020 года
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571390154_0:0:3082:1734_1400x0_80_0_0_f7df5330d29c9d22fa194f6b1605c572.jpg
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571390154_0:0:3082:1734_1400x0_80_0_0_f7df5330d29c9d22fa194f6b1605c572.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571390154_153:0:2884:2048_1400x0_80_0_0_d94d4fc7d6d349284c3f37172bb6097e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571390154_494:0:2542:2048_1400x0_80_0_0_f51c13d64bcc7534c3b46dc14c842d9a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
телеобращение президента 23 июня 2020 года, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин

Россия смогла наладить производство эффективных лекарств против COVID-19

17:10 23.06.2020 (обновлено: 17:27 23.06.2020)
453
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир"
Производство препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Производство препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир" . Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия в числе немногих стран мира наладила производство лекарств против коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И что очень важно – Россия в числе немногих стран мира сумела наладить собственное производство эффективных лекарств для лечения коронавируса", - сказал Путин в обращении к россиянам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
1853001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТелеобращение президента 23 июня 2020 годаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции
Путин заявил о лидерстве России по числу тестов на коронавирус
Введение добровольцам опытной вакцины от коронавируса. Кадр видео
Первый этап испытаний вакцины от COVID-19 завершится в течение месяца
Президент РФ Владимир Путин
Путин: вакцина от COVID-19 важна, но это не панацея
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ
Путин рассказал о регионах со сложной обстановкой с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
Путин заявил, что уверенность в эффективности вакцины должна быть 100%
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал россиян быть осторожными и бдительными
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Путин: мы заставляем эпидемию отступить, но вирус по-прежнему опасен
Президент России Владимир Путин
Путин: вся Россия придет на помощь регионам с непростой ситуацией с COVID
Президент России Владимир Путин
Путин оценил ситуацию в российском здравоохранении
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Ученый спрогнозировал продолжение эпидемии COVID-19 до весны 2021 года
Президент РФ Владимир Путин
Путин: каждый на своем месте совершил невозможное во время пандемии
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Путин заявил, что в мире формируется новая реальность
Лесные озёра в Карелии
Финское и шведское посольства поспорили из-за статьи в российской газете
Президент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
Путин заявил об эффективности гибкой модели реагирования на коронавирус
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме назвали тягой к наживе выставленный Киевом долг за ЧФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04Эксперт по выживанию рассказал об опасности воды
02:03Российские космонавты с борта МКС поблагодарили ветеранов войны
01:55В Москве запустят праздничный салют по случаю 75-летия Победы
01:43В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета
01:42Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
01:41В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
00:39Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
Лента новостейМолния