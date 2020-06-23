https://ria.ru/20200623/1573377335.html
Россия смогла наладить производство эффективных лекарств против COVID-19
Россия в числе немногих стран мира наладила производство лекарств против коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:10
2020-06-23T17:27
телеобращение президента 23 июня 2020 года
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
владимир путин
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин