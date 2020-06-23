https://ria.ru/20200623/1573377300.html
Путин: каждый на своем месте совершил невозможное во время пандемии
Каждый на своем месте и участке совершил невозможное во время пандемии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:10
2020-06-23T17:21
владимир путин
общество
распространение нового коронавируса
телеобращение президента 23 июня 2020 года
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, телеобращение президента 23 июня 2020 года