Путин: каждый на своем месте совершил невозможное во время пандемии

"Вы, дорогие друзья, каждый на своем месте, на своем участке, в своей сфере действительно совершили, казалось бы, невозможное. В том числе, в рекордные сроки строили новые корпуса, переоснащали больницы. Только военные специалисты возвели 16 новых профильных центров для больных коронавирусом. А скоро начнут работать еще пять таких же центров", - сказал Путин в телеобращении к россиянам.