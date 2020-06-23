https://ria.ru/20200623/1573377158.html
Путин рассказал о регионах со сложной обстановкой с COVID-19
В ряде регионов обстановка с коронавирусом остается сложной, но механизм оперативного реагирования отработан, никто не будет оставлен в беде, заявил президент... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:09
2020-06-23T17:19
телеобращение президента 23 июня 2020 года
карачаево-черкесская республика (кчр)
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ханты-мансийский ао
республика тыва
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
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https://ria.ru/20200515/1571520997.html
ханты-мансийский ао
республика тыва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572808474_0:0:2666:1501_1400x0_80_0_0_5efae6f19314cd69d11e310a1360971a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, карачаево-черкесская республика (кчр), ямало-ненецкий автономный округ (янао), ханты-мансийский ао, республика тыва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество