Путин рассказал о регионах со сложной обстановкой с COVID-19

"Да, в ряде субъектов федерации, в том числе в Туве, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, обстановка остается сложной. Но хочу подчеркнуть, у нас уже отработан механизм оперативного реагирования", - сказал Путин во время обращения к гражданам.