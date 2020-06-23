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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573377158.html
Путин рассказал о регионах со сложной обстановкой с COVID-19
В ряде регионов обстановка с коронавирусом остается сложной, но механизм оперативного реагирования отработан, никто не будет оставлен в беде, заявил президент... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:19
телеобращение президента 23 июня 2020 года
карачаево-черкесская республика (кчр)
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ханты-мансийский ао
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владимир путин
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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телеобращение президента 23 июня 2020 года, карачаево-черкесская республика (кчр), ямало-ненецкий автономный округ (янао), ханты-мансийский ао, республика тыва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество

Путин рассказал о регионах со сложной обстановкой с COVID-19

17:09 23.06.2020 (обновлено: 17:19 23.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В ряде регионов обстановка с коронавирусом остается сложной, но механизм оперативного реагирования отработан, никто не будет оставлен в беде, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Да, в ряде субъектов федерации, в том числе в Туве, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, обстановка остается сложной. Но хочу подчеркнуть, у нас уже отработан механизм оперативного реагирования", - сказал Путин во время обращения к гражданам.
"Никогда и никто не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придет на помощь. Если потребуется, все соберем в кулак - ресурсы наших ведущих медицинских центров, Вооруженных сил, МЧС, волонтеров - так, как это было в Дагестане, Забайкальском крае, других регионах", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТелеобращение президента 23 июня 2020 годаКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Ханты-Мансийский АОРеспублика ТываКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
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