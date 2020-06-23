Районные больницы Удмуртии получат 40 автомобилей LADA Vesta

"Одно из направлений экономии средств - это замена существующего автопарка. Сейчас у нас средний возраст автомобилей составляет 11 лет, а пробег - более 350 тысяч километров. Мы не настолько богаты, чтобы эксплуатировать технику, которая очень часто выходит из строя", - отметил он.

"Принято решение закупить 69 автомобилей LADA Vesta. Большую часть из них - 40 машин - получат районные больницы, где износ автопарка максимально высокий, при этом 39 автомобилей будут ездить на газомоторном топливе, что позволит экономить ежегодно 4 миллиона рублей и еще 3 миллиона рублей составит экономия на обслуживании. Таким образом, за счет этого решения республика может в год получить дополнительные 7 миллиона рублей в бюджете, которые планируется направить на покупку и обновление школьных автобусов в районах Удмуртии",- сказал Бречалов.