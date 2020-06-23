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Удмуртская Республика
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Районные больницы Удмуртии получат 40 автомобилей LADA Vesta
Районные больницы Удмуртии получат 40 автомобилей марки LADA Vesta, заявил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:09
удмуртская республика
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
общество
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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), общество

Районные больницы Удмуртии получат 40 автомобилей LADA Vesta

17:09 23.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба ПАО / Перейти в фотобанкАвтомобиль Lada Vesta SW Cross
Автомобиль Lada Vesta SW Cross
© РИА Новости / Пресс-служба ПАО
Перейти в фотобанк
УФА, 23 июн - РИА Новости. Районные больницы Удмуртии получат 40 автомобилей марки LADA Vesta, заявил глава республики Александр Бречалов.
На сессии госсовета Удмуртии глава региона рассказал, что республика переходит к проектам, которые позволят экономить бюджетные средства.
"Одно из направлений экономии средств - это замена существующего автопарка. Сейчас у нас средний возраст автомобилей составляет 11 лет, а пробег - более 350 тысяч километров. Мы не настолько богаты, чтобы эксплуатировать технику, которая очень часто выходит из строя", - отметил он.
"Принято решение закупить 69 автомобилей LADA Vesta. Большую часть из них - 40 машин - получат районные больницы, где износ автопарка максимально высокий, при этом 39 автомобилей будут ездить на газомоторном топливе, что позволит экономить ежегодно 4 миллиона рублей и еще 3 миллиона рублей составит экономия на обслуживании. Таким образом, за счет этого решения республика может в год получить дополнительные 7 миллиона рублей в бюджете, которые планируется направить на покупку и обновление школьных автобусов в районах Удмуртии",- сказал Бречалов.
В пресс-службе главы региона РИА Новости уточнили, что 29 из 69 новых автомобилей направят в автопарк правительства Удмуртии.
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25 ноября 2019, 13:47
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