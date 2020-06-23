Путин заявил об эффективности гибкой модели реагирования на коронавирус

"В каждом регионе ситуация складывалась по-разному, отличалась и по темпам распространения инфекции, и по масштабу, поэтому с самого начала мы выбрали гибкую модель - на федеральном уровне принимались и принимаются еще меры общенационального характера, а субъекты Федерации получили дополнительные полномочия, чтобы при координации правительства определять тактику действий исходя из ситуации на местах. Такой подход оправдал себя, кстати, был взят на вооружение в других странах", - сказал президент в обращении к россиянам.