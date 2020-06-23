https://ria.ru/20200623/1573377066.html
Путин заявил об эффективности гибкой модели реагирования на коронавирус
Гибкая модель реагирования на коронавирус - федеральные меры и дополнительные полномочия регионам - себя оправдала, такая модель взята на вооружение и другими... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:09
2020-06-23T18:13
телеобращение президента 23 июня 2020 года
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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россия
коронавирусы
владимир путин
в мире
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https://ria.ru/20200623/1573376592.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572096483_0:92:3034:1799_1400x0_80_0_0_cccf0bf1cb2181095269e0fba86a81ee.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, владимир путин, в мире