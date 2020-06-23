Путин оценил меры по борьбе с коронавирусом

"Мы с самого начала в ежедневном режиме анализировали ситуацию, совместно с экспертами, учеными просчитывали разные варианты развития событий, понимая, что опасность рядом. Ведь крупные очаги заражения были зафиксированы по соседству, вблизи границ России", - сказал Путин в телеобращении к россиянам.