https://ria.ru/20200623/1573376887.html
Путин оценил меры по борьбе с коронавирусом
Благодаря принятым мерам против коронавируса удалось выиграть время и задержать пик пандемии на 1,5-2 месяца, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:07
2020-06-23T18:07
распространение нового коронавируса
телеобращение президента 23 июня 2020 года
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин: "Мы вырвали у эпидемии время и сохранили человеческие жизни"
Обращение Владимира Путина с речью по итогам борьбы с коронавирусом
2020-06-23T17:07
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, в мире