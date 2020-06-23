Путин: нерабочие дни в России были объявлены своевременно и обоснованно

"Мы предприняли беспрецедентный шаг: по всей стране объявили период нерабочих дней - сначала на одну неделю, до 3 апреля, а затем в общей сложности более чем на месяц, до 11 мая. И, как показало дальнейшее развитие ситуации, сделали это своевременно и обоснованно", - сказал Путин, обращаясь к россиянам.