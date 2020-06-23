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ГД поддержала проект о доступе Роскосмоса к инфосистеме о расчетах по ГОЗ
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым вносятся изменения в закон "О государственном... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:09
хочу стать космонавтом
космос - риа наука
роскосмос
госдума рф
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
космос - риа наука, роскосмос, госдума рф, экономика

ГД поддержала проект о доступе Роскосмоса к инфосистеме о расчетах по ГОЗ

17:06 23.06.2020 (обновлено: 18:09 23.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым вносятся изменения в закон "О государственном оборонном заказе" в части предоставления госкорпорации "Роскосмос" беспрерывного доступа к единой информационной системе, содержащей информацию о расчётах по гособоронзаказу (ЕИС ГОЗ).
Документ призван обеспечить контроль со стороны "Роскосмоса" за расходованием денежных средств, предназначенных на выполнение гособоронзаказа и прозрачности операций с деньгами, которые совершают исполнители - организации ракетно-космической промышленности.
Правительство обращает внимание, что сейчас доступ "Роскосмоса" к информации, содержащейся в ЕИС ГОЗ, предоставляется исключительно как госзаказчику в части заключенных ею госконтрактов. Законопроект включает "Роскосмос" как уполномоченный орган управления в области исследования, освоения и использования космического пространства, в перечень лиц, которым Минобороны России предоставляет доступ к информации, содержащейся в ЕИС ГОЗ.
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В настоящее время "Роскосмос" принимает необходимые меры по внедрению в госкорпорации централизованной системы управления контрактами и системы единого казначейства. Данные меры принимаются в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, получаемых организациями ракетно-космической промышленности в рамках выполнения госконтрактов, и обеспечения мониторинга их расходования.
В соответствии с требованиями Минобороны в "Роскосмосе" уже установлено и настраивается оборудование, которое будет обеспечивать беспрерывный доступ в режиме реального времени к информации, содержащейся в ЕИС ГОЗ, в части госконтрактов данной госкорпорации. Это "исключит процедуру формирования запроса о предоставлении доступа к информации, содержащейся в ЕИС ГОЗ, в форме документа на бумажном носителе путем его отправки по почте в адрес Минобороны", поясняет кабмин.
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Хочу стать космонавтомКосмос - РИА НаукаРоскосмосГосдума РФЭкономика
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