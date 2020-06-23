Путин поблагодарил россиян за прохождение опасного этапа пандемии

"Дорогие друзья, хотел бы еще раз искренне поблагодарить всех вас за ответственное отношение и к своему здоровью, и к безопасности близких, за взаимную поддержку, за то достоинство, с которым вы, граждане России, прошли через самый опасный этап эпидемии", - сказал президент.