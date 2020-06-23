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Путин поблагодарил россиян за прохождение опасного этапа пандемии
Президент РФ Владимир Путин в своем обращении поблагодарил россиян за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:27
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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телеобращение президента 23 июня 2020 года, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество

Путин поблагодарил россиян за прохождение опасного этапа пандемии

17:05 23.06.2020 (обновлено: 17:27 23.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своем обращении поблагодарил россиян за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии.
"Дорогие друзья, хотел бы еще раз искренне поблагодарить всех вас за ответственное отношение и к своему здоровью, и к безопасности близких, за взаимную поддержку, за то достоинство, с которым вы, граждане России, прошли через самый опасный этап эпидемии", - сказал президент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТелеобращение президента 23 июня 2020 годаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
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