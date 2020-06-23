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В Госдуме назвали тягой к наживе выставленный Киевом долг за ЧФ
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал абсурдом и тягой к наживе выставленный киевским властями долг за базирование Черноморского флота в Крыму. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:04
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василий боднар, михаил шеремет, госдума рф, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, киев, в мире

В Госдуме назвали тягой к наживе выставленный Киевом долг за ЧФ

17:04 23.06.2020
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал абсурдом и тягой к наживе выставленный киевским властями долг за базирование Черноморского флота в Крыму.
Ранее замглавы украинского МИД Василий Боднар в интервью "Укринформ" заявил, что Россия задолжала Киеву около 100 миллионов долларов, но с 2014 года никаких выплат не было. Дипломат пояснил, что российская сторона в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота в Крыму. При этом киевские власти считают, что соглашения должны оставаться действующими, поскольку правовые процедуры не были соблюдены и Россия нарушила международное право.
"Очередное заявление, пронизанное тягой украинской власти к наживе. Видимо, выпрашивать кредиты у западных партнеров уже стыдно, так как доверия нет, поэтому выдумывают различные абсурдные возможности и формы, чтобы на чем-то нажиться. Тридцать сребреников, которые им заплатили западные страны за предательство дружбы с Россией, видимо уже заканчиваются, вот они и изощряются", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Крым, будучи в составе Украины, систематически уничтожался, что привело к упадку инфраструктуры полуострова.
"Все было разрушено, как после нашествия. Поэтому сегодня именно российская сторона вправе предъявить Украине иск за сознательное уничтожение ее исторической территории", - подчеркнул депутат.
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Шеремет подчеркнул, что Украине пора уже принять, что Крым – это территория России и перестать претендовать на земли, которые исторически и фактически никогда ей не принадлежали.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Василий БоднарМихаил ШереметГосдума РФВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНКиевВ мире
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