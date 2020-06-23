В Госдуме назвали тягой к наживе выставленный Киевом долг за ЧФ

"Очередное заявление, пронизанное тягой украинской власти к наживе. Видимо, выпрашивать кредиты у западных партнеров уже стыдно, так как доверия нет, поэтому выдумывают различные абсурдные возможности и формы, чтобы на чем-то нажиться. Тридцать сребреников, которые им заплатили западные страны за предательство дружбы с Россией, видимо уже заканчиваются, вот они и изощряются", - сказал РИА Новости Шеремет.