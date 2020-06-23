Путин назвал пандемию вызовом колоссальной сложности

По его словам, многих людей объединило четкое, ясное понимание ситуации, осознание угрозы того, что бороться и победить можно только всем вместе, и что человеческая жизнь - это главное. "Мы действовали, опираясь на эти ценности, и именно поэтому смогли ответить на вызов колоссальной сложности", - сказал президент.