https://ria.ru/20200623/1573376592.html
Путин назвал пандемию вызовом колоссальной сложности
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что страна смогла ответить на вызов колоссальной сложности. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:04
2020-06-23T18:13
телеобращение президента 23 июня 2020 года
распространение нового коронавируса
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россия
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здоровье - общество
владимир путин
общество
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572631428_0:97:3072:1825_1400x0_80_0_0_3cd680d72ab6bb4cc81749cfe9ed8f57.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеобращение президента 23 июня 2020 года, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество