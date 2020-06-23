Около 150 тысяч москвичей вышли на работу после снятия ограничений

"Дополнительно, по нашим оценкам, сегодня на работу вышло порядка 150 тысяч человек, что говорит о том, что практически все без исключения сферы города Москвы полноценно заработали и имеют возможность работать без каких-либо ограничений с точки зрения формата работы, понимая при этом, что есть требования Роспотребнадзора, которые необходимы нам для поддержания эпидемиологической ситуации", - сказал Ефимов в интервью информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом.