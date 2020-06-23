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Путин: всем нам приходилось непросто, но в обществе не было растерянности
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам отметил, что после объявления пандемии коронавируса всем приходилось непросто, но в обществе не было... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
телеобращение президента 23 июня 2020 года
россия
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, телеобращение президента 23 июня 2020 года, россия, владимир путин, общество

Путин: всем нам приходилось непросто, но в обществе не было растерянности

17:03 23.06.2020 (обновлено: 17:23 23.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам отметил, что после объявления пандемии коронавируса всем приходилось непросто, но в обществе не было растерянности.
"Всем приходилось непросто, очень важно, что у нас в стране, в обществе не было растерянности, а напротив, как не раз случалось в нашей истории, многих людей объединило четкое, ясное понимание ситуации, осознание реальной угрозы, того, что бороться с ней, победить можно только всем вместе", - сказал Путин в обращении к гражданам России.
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По его словам, с первого общения к гражданам прошло всего три месяца, которые обычно проходят быстро и незаметно.
"Но эти, безусловно, сложные дни, недели, месяцы, у всех нас было совсем другое ощущение времени. Слишком многое они в себя вместили: резко изменившийся уклад жизни, ограничение для работы и общения, тревоги и опасения, и даже горечь потерь, разлуки с родными, близкими, мысли о том, что будет завтра, как защитить, оградить от беды самых близких, как обеспечить семью, детей, поддержать родителей", - отметил президент.
Путин добавил, что несмотря ни на что, это было и время надежд, благодарностей знакомым и даже не знакомым людям, которые не подвели в трудную минуту, гордости за тех, кто проявил свои лучшие качества.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Телеобращение президента 23 июня 2020 годаРоссияВладимир ПутинОбщество
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