Путин: всем нам приходилось непросто, но в обществе не было растерянности

"Но эти, безусловно, сложные дни, недели, месяцы, у всех нас было совсем другое ощущение времени. Слишком многое они в себя вместили: резко изменившийся уклад жизни, ограничение для работы и общения, тревоги и опасения, и даже горечь потерь, разлуки с родными, близкими, мысли о том, что будет завтра, как защитить, оградить от беды самых близких, как обеспечить семью, детей, поддержать родителей", - отметил президент.