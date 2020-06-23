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В подмосковном Королеве построят школу на 825 мест
Общеобразовательную школу на 825 мест построят в этом году в городе Королев Московской области, говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:28
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РИА Новости
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353
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московская область (подмосковье)

В подмосковном Королеве построят школу на 825 мест

17:29 23.06.2020
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© Фото : официальный сайт города КоролевГород Королев, Московская область
Город Королев, Московская область
© Фото : официальный сайт города Королев
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Общеобразовательную школу на 825 мест построят в этом году в городе Королев Московской области, говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса Подмосковья.
"Новую школу, рассчитанную на 825 учеников, построят на улице Академика Легостаева в Королеве. По объекту получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию школы. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году", - приводятся слова главы ведомства Владимира Локтева.
Он добавил, что объект будет построен по госпрограмме Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры".
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