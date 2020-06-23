В подмосковном Королеве построят школу на 825 мест

"Новую школу, рассчитанную на 825 учеников, построят на улице Академика Легостаева в Королеве. По объекту получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию школы. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году", - приводятся слова главы ведомства Владимира Локтева.