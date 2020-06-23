https://ria.ru/20200623/1573376449.html
В подмосковном Королеве построят школу на 825 мест
Общеобразовательную школу на 825 мест построят в этом году в городе Королев Московской области, говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:29
2020-06-23T17:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573377256_0:64:771:498_1400x0_80_0_0_f4d8d4e39af5e344307dfa6d6bdd272e.jpg
https://ria.ru/20200623/1573359359.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573377256_0:64:771:498_1400x0_80_0_0_f4d8d4e39af5e344307dfa6d6bdd272e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573377256_53:0:717:498_1400x0_80_0_0_08e4fbf18195c769817b9f5fb66d43dd.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573377256_126:0:624:498_1400x0_80_0_0_587cd47c856b75d01aa70d648affab40.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)