https://ria.ru/20200623/1573376391.html
Приговор Уилану вступит в силу 3 июля, если его не обжалуют
Приговор осужденному за шпионаж американцу Полу Уилану вступит в силу 3 июля, если его никто не обжалует, пояснила РИА Новости во вторник пресс-секретарь... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:01
2020-06-23T17:01
дело пола уилана
пол уилан
ульяна солопова
владимир жеребенков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
сергиев посад
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156014/92/1560149279_0:272:3072:2000_1400x0_80_0_0_1fc86fa51153c7e429a2541df9ea639d.jpg
https://ria.ru/20200623/1573348492.html
москва
сергиев посад
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156014/92/1560149279_0:272:3072:2000_1400x0_80_0_0_1fc86fa51153c7e429a2541df9ea639d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156014/92/1560149279_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_4475c5015f58d15daec9d4f14b587352.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156014/92/1560149279_375:0:2423:2048_1400x0_80_0_0_af6d72e135a38f42db61255260ac137d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дело пола уилана, пол уилан, ульяна солопова, владимир жеребенков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, сергиев посад, происшествия