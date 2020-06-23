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Приговор Уилану вступит в силу 3 июля, если его не обжалуют
Приговор осужденному за шпионаж американцу Полу Уилану вступит в силу 3 июля, если его никто не обжалует, пояснила РИА Новости во вторник пресс-секретарь... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:01
дело пола уилана
пол уилан
ульяна солопова
владимир жеребенков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
сергиев посад
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дело пола уилана, пол уилан, ульяна солопова, владимир жеребенков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, сергиев посад, происшествия

Приговор Уилану вступит в силу 3 июля, если его не обжалуют

17:01 23.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Приговор осужденному за шпионаж американцу Полу Уилану вступит в силу 3 июля, если его никто не обжалует, пояснила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Ранее сегодня адвокат Владимир Жеребенков рассказал агентству, что Уилан решил не обжаловать решение суда и дожидаться обмена.
Обвинение о своем отношении к приговору не сообщало, но наказание оказалось слегка ниже того, что запрашивал прокурор: 16 лет колонии строгого режима против 18.
"Если в суд не поступят апелляционные жалобы или представления, то приговор вступит в силу 3 июля", - сказала Солопова. По ее словам, накануне Уилану вручили перевод приговора на английский язык.
Мосгорсуд 15 июня приговорил бывшего американского морпеха к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.
Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Вчера, 11:25
Уилан решил не обжаловать приговор и ждать обмена, заявил адвокат
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Дело Пола УиланаПол УиланУльяна СолоповаВладимир ЖеребенковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваСергиев ПосадПроисшествия
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